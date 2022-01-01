Будь внимательным, дружок
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Будь внимательным, дружок
8.62022, Будь внимательным, дружок
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 85 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Песенка-игра для путешествий в транспорте. Курочка Коко придумала для друзей игру на внимание и поездка превратилась из скучной в интересную и веселую. Изучаем фигуры, учимся их находить в окружающих предметах и проводить время в транспорте с пользой. Смотри, повторяй, развивайся!

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»