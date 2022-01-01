Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 63 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жёлтый, синий, красный, зелёный, белый. У каждого героя свой любимый цвет. Серия рассказывает, почему Цыплёнок Пи любит жёлтый, а Котёнок Мур зелёный. Герои расскажут малышу о том, где встречаются красный, синий и белый цвет. Смотри, повторяй, развивайся!



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