Учим цвета
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Учим цвета
8.62022, Учим цвета
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 63 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Жёлтый, синий, красный, зелёный, белый. У каждого героя свой любимый цвет. Серия рассказывает, почему Цыплёнок Пи любит жёлтый, а Котёнок Мур зелёный. Герои расскажут малышу о том, где встречаются красный, синий и белый цвет. Смотри, повторяй, развивайся!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»