Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 86 смотреть онлайн бесплатно

Герои Цветняшки после совместных игр прощаются друг с другом и показывают процедуру прощания маленькому зрителю. В серии малыши узнают о грусти расставания и радости предстоящей встречи и обогатят свой словарный запас новой фразой - «до свидания». Смотри, повторяй, развивайся!



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