До свидания
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
До свидания
8.62022, До свидания
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 86 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Герои Цветняшки после совместных игр прощаются друг с другом и показывают процедуру прощания маленькому зрителю. В серии малыши узнают о грусти расставания и радости предстоящей встречи и обогатят свой словарный запас новой фразой - «до свидания». Смотри, повторяй, развивайся!

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»