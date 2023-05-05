Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн бесплатно

Рисуем снеговика
Рисуем снеговика
Рисуем снеговика
Весёлая мульт-инструкция по рисованию снеговика пальчиковыми красками поможет малышам потренироваться в рисовании закруглённых линий. Упражнение развивает мелкую моторику, художественный вкус и воображение. Смотри, повторяй, развивайся!

