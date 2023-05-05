На страничке Лисёнка Айяяй интересная игра с разноцветными верёвочками. Как же всем весело, но почему-то грустит Цыплёнок Пи. Всё дело в том, что его верёвочка куда-то пропала. Но друзья не растерялись и предложили Цыплёнку свои веревочки и игр получилось ещё больше. В серии малыш найдёт еще много примеров, в которых друзья делились с другими своими вещами и находили в этом много интересного. Смотри, повторяй, развивайся!

