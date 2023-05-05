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Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
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8.72022, Делиться с другом
Мультсериалы, Мюзикл0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

На страничке Лисёнка Айяяй интересная игра с разноцветными верёвочками. Как же всем весело, но почему-то грустит Цыплёнок Пи. Всё дело в том, что его верёвочка куда-то пропала. Но друзья не растерялись и предложили Цыплёнку свои веревочки и игр получилось ещё больше. В серии малыш найдёт еще много примеров, в которых друзья делились с другими своими вещами и находили в этом много интересного. Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»