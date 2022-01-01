Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн

Это увлекательная история, в которой герои мультфильма рассказывают малышам о своих любимых временах года. Цыплёнок Пи и Волчонок У о лете, Лисёнок Айяяй об осени, Котёнок Мур – о весне, Зайчонок Скок о снежной зиме. В их рассказах содержится много полезной информации: о погоде, о любимых активностях, связанных с любимым временем года. Смотри, повторяй, развивайся!



