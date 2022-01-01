WinkДетямПесни Цветняшек1-й сезонВремена года
8.72022, Времена года
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн
О сериале
Это увлекательная история, в которой герои мультфильма рассказывают малышам о своих любимых временах года. Цыплёнок Пи и Волчонок У о лете, Лисёнок Айяяй об осени, Котёнок Мур – о весне, Зайчонок Скок о снежной зиме. В их рассказах содержится много полезной информации: о погоде, о любимых активностях, связанных с любимым временем года. Смотри, повторяй, развивайся!
Сериал Времена года 1 сезон 48 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- НМПродюсер
Никита
Макаров
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская