Чистим зубы
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Чистим зубы
8.62022, Чистим зубы
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

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1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Лисёнок Айяяй и Зайчонок Скок прогоняют микробов зубной щеткой и пастой, напевая забавную песенку: «Говорим микробам кыш, кыш, кыш» и демонстрируют малышам важный гигиенический навык - чистку зубов. Смотри, повторяй, развивайся!

Сериал Чистим зубы 1 сезон 12 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»