Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Лисёнок Айяяй и Зайчонок Скок прогоняют микробов зубной щеткой и пастой, напевая забавную песенку: «Говорим микробам кыш, кыш, кыш» и демонстрируют малышам важный гигиенический навык - чистку зубов. Смотри, повторяй, развивайся!



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