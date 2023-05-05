Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн бесплатно

В серии герои Цветняшки попадают в ситуации, после которых необходимо привести себя в порядок и совершить важную гигиеническую процедуру – помыть руки. Волчонок У и Зайчонок Скок показывают малышам пример обращения с мылом и водой, а весёлая песенка делает весь процесс увлекательным и интересным. Смотри, повторяй, развивайся!

