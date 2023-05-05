Потоп
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Потоп
8.72022, Потоп
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Песенка-история, которая знакомит зрителя с природным явлением, учит игре с ведёрками и водой, понятиями пустой-полный и показывает пример настоящей дружбы. Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»