Котёнок Мур
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Котёнок Мур
8.72022, Котёнок Мур
Мультсериалы, Мюзикл0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

История-песенка про Котёнка Мур - настоящего музыканта и артиста. Котёнок Мур приглашает зрителя в мир песен и танцев, предлагает разучить свою любимую песенку. "Мур-мур-мур, котики поют" раздается на зелёной страничке волшебного альбома. Невозможно усидеть на месте , хочется петь и танцевать с Котёнком. Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»