История-песенка про Котёнка Мур - настоящего музыканта и артиста. Котёнок Мур приглашает зрителя в мир песен и танцев, предлагает разучить свою любимую песенку. "Мур-мур-мур, котики поют" раздается на зелёной страничке волшебного альбома. Невозможно усидеть на месте , хочется петь и танцевать с Котёнком. Смотри, повторяй, развивайся!

