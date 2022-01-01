Поход
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Поход
8.62022, Поход
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 88 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Лисёнок Айяяй приглашает друзей в поход. Сколько приключений впереди: узкая тропинка, преграда из сухих веток, огромная лужа. Друзья преодолели все трудности, помогая друг другу, развели костер и насладились звёздным небом, расстелив спальные мешки. Смотрите серию и отправляйтесь в поход! Смотри, повторяй, развивайся!

Сериал Поход 1 сезон 88 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»