Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 88 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лисёнок Айяяй приглашает друзей в поход. Сколько приключений впереди: узкая тропинка, преграда из сухих веток, огромная лужа. Друзья преодолели все трудности, помогая друг другу, развели костер и насладились звёздным небом, расстелив спальные мешки. Смотрите серию и отправляйтесь в поход! Смотри, повторяй, развивайся!



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