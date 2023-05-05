Песня ветра
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Песня ветра
8.72022, Песня ветра
Мультсериалы, Мюзикл0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

На страничке Волчонка У непогода. Ветер поёт песенку, поднимает пыль и волны в реке. Знакомимся с явлением природы и подпеваем ветру - ууууууу. Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»