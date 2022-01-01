Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 56 смотреть онлайн

Мозаика
О сериале

История Цыплёнка Пи, в которой он с друзьями строит домик из разноцветных кнопок мозаики. Увлекательная игра способствует повторению цветов и развитию мелкой мотроики. Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
1 мин / 00:01

