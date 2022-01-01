Оркестр
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Оркестр
8.62022, Оркестр
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 82 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Музыкальная история о том, как Котёнок Мур превратился в дирижера настоящего оркестра, а его друзья в настоящих музыкантов. Серия познакомит с музыкальными инструментами и красотой звучания оркестровой музыки. Смотри, повторяй, развивайся!

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»