Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 82 смотреть онлайн бесплатно

Музыкальная история о том, как Котёнок Мур превратился в дирижера настоящего оркестра, а его друзья в настоящих музыкантов. Серия познакомит с музыкальными инструментами и красотой звучания оркестровой музыки. Смотри, повторяй, развивайся!



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