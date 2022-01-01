Прости
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Прости
8.62022, Прости
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 57 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Волчонок У разрушил домик из мозаики, сложенный Цыплёнком Пи, а Лисёнок Айяяй так увлёкся бегом, что нечаянно толкнул Котёнка Мур. В волшебном альбоме обиды, слёзы и плохое настроение. Как же все исправить? На помощь приходят важные слова «прости», «извини». Цветняшки демонстрируют малышам полезные и важные навыки поведения в непростых ситуациях. Смотри, повторяй, развивайся!

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»