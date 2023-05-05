Мячики
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Мячики
8.72022, Мячики
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Лисёнок Айяяй пригласил друзей поиграть с разноцветными мячами. Для каждого мяча своё упражнение. Смотрим, берём мяч и скорее повторять за Цветняшками! Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»