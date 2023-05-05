Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

На красной страничке новый герой – супербыстрый Самокат. Он рассказывает малышам о том, как весело провести время, катаясь вместе с ним по дорогам, напевая песенку. Главное выполнить важное условие – не забыть надеть защиту, чтобы уберечься от возможных падений. Серия – отличный инструмент для развития речи малыша, координации движений и формирования мотивации безопасного катания. Смотри, повторяй, развивайся!

