Самокат
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Самокат
8.72022, Самокат
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

На красной страничке новый герой – супербыстрый Самокат. Он рассказывает малышам о том, как весело провести время, катаясь вместе с ним по дорогам, напевая песенку. Главное выполнить важное условие – не забыть надеть защиту, чтобы уберечься от возможных падений. Серия – отличный инструмент для развития речи малыша, координации движений и формирования мотивации безопасного катания. Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»