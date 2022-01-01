Лисёнок Айяяй
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Лисёнок Айяяй
8.62022, Лисёнок Айяяй
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Лисёнок Айяяй рассказывает зрителю о себе и своём увлечении спортом. Он приглашает зрителя присоедениться к весёлым спортивным занятиям. Побегать по осенней красной страничке волшебного альбома, напевая - айяяй, айяяй! Вперед, за Лисёнком в мир физической культуры и спорта. Смотри, повторяй, развивайся!

Сериал Лисёнок Айяяй 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»