Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Лисёнок Айяяй рассказывает зрителю о себе и своём увлечении спортом. Он приглашает зрителя присоедениться к весёлым спортивным занятиям. Побегать по осенней красной страничке волшебного альбома, напевая - айяяй, айяяй! Вперед, за Лисёнком в мир физической культуры и спорта. Смотри, повторяй, развивайся!



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