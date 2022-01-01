Мы на лодочке плывём
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Мы на лодочке плывём
8.62022, Мы на лодочке плывём
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Друзья Цветняшки плывут на лодочке и собирают разноцветные шарики, которые ветер разбросал по реке. Плывём вместе с друзьями и повторяем цвета и учимся их классифицировать. Смотри, повторяй, развивайся!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»