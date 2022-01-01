Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Друзья Цветняшки плывут на лодочке и собирают разноцветные шарики, которые ветер разбросал по реке. Плывём вместе с друзьями и повторяем цвета и учимся их классифицировать. Смотри, повторяй, развивайся!



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