Футбол
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Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Футбол
8.62022, Футбол
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 81 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

История про футбольный матч с участием друзей и Капелек Цветняшек. В серии все атрибуты настоящего спортивного сражения - борьба за мяч, азарт, горечь поражения и радость победы. Смотри, повторяй, развивайся!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»