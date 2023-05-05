Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн бесплатно

Лисёнок Айяяй знакомит зрителя с упражнениями, которые можно делать на гимнаситческой скамейке. Друзья Лисёнка придумывают свои движения. История про то, как легко и весело развивать силу, быстроту и ловкость. Смотри, повторяй, развивайся!

