Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн бесплатно

Лисёнок Айяяй знакомит зрителя с упражнениями, которые можно делать на гимнаситческой скамейке. Друзья Лисёнка придумывают свои движения. История про то, как легко и весело развивать силу, быстроту и ловкость. Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

