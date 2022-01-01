Новый год
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Новый год
8.62022, Новый год
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 75 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Отвечаем на детский вопрос: «Как встречают Новый год?», показывая малышам главные атрибуты праздника, создающие волшебную атмосферу — украшенную ёлочку, подарки, маскарадные костюмы, бенгальские огни и фейерверки, песни и танцы. А главное — тёплую компанию друзей и родных, которые делают праздник по-настоящему весёлым. Смотри, повторяй, развивайся!

Сериал Новый год 1 сезон 75 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»