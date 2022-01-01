Рисуем колечки
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Рисуем колечки
8.62022, Рисуем колечки
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн бесплатно

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1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Зайчонок Скок собирает друзей для того, чтобы помочь овечке получить колечки. Капельки Цветняшки несут краски. Работа началась. Друзья Цветняшки опускют пальчики в краску, рисуют закругленные линии и вот у овечки уже есть колечки. Смотри, повторяй, развивайся!

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»