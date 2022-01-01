Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн бесплатно

Зайчонок Скок собирает друзей для того, чтобы помочь овечке получить колечки. Капельки Цветняшки несут краски. Работа началась. Друзья Цветняшки опускют пальчики в краску, рисуют закругленные линии и вот у овечки уже есть колечки. Смотри, повторяй, развивайся!



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