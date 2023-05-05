Душ
Песни Цветняшек
1-й сезон
Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 80 смотреть онлайн бесплатно

О сериале

Серия о необходимости гигиенических процедур. Лисёнок Айяяй и его друзья принимают душ и учатся обращаться с мочалкой, мылом и полотенцем. «Душ, душ, душ, тебе сыграем туш» - поют Капельки Цветняшки, рекомендуя всем принять душ и насладиться чистотой и свежестью. Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

