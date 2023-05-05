Одеваемся по погоде
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Одеваемся по погоде
8.72022, Одеваемся по погоде
Мультсериалы, Мюзикл0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

На жёлтой страничке альбома солнечный летний день и все друзья надели кепки, чтобы защитить себя от солнечных лучей. На красной дождь – время переодеваться в дождевики и сапожки. На белой мороз и снежок – тут друзьям понадобились рукавицы, шарфы и шапки. Герои Цветняшки показывают малышам хороший пример - всегда одеваться по погоде. Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»