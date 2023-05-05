На жёлтой страничке альбома солнечный летний день и все друзья надели кепки, чтобы защитить себя от солнечных лучей. На красной дождь – время переодеваться в дождевики и сапожки. На белой мороз и снежок – тут друзьям понадобились рукавицы, шарфы и шапки. Герои Цветняшки показывают малышам хороший пример - всегда одеваться по погоде. Смотри, повторяй, развивайся!

