Поём с животными
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Поём с животными
8.72022, Поём с животными
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 74 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Герои Цветняшки знакомят зрителей с домашними животными – козой, лошадью, овечкой и коровой. Весёлая песенка приглашает зрителей напевать звуки животных, тренировать речевой аппарат и развивать воображение, подражая героям. Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»