Рисуем дорожки
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Рисуем дорожки
8.62022, Рисуем дорожки
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

На белой страничке метель замела все дроожки. Друзья никак не могут встретиться и найти друг друга. Хорошо, что Зайчонок Скок пришёл на помощь. Песенка познакомит зрителей с природным явлением и приёмами пальчикового рисования линий. Смотри, повторяй, развивайся!

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»