Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн бесплатно

На белой страничке метель замела все дроожки. Друзья никак не могут встретиться и найти друг друга. Хорошо, что Зайчонок Скок пришёл на помощь. Песенка познакомит зрителей с природным явлением и приёмами пальчикового рисования линий. Смотри, повторяй, развивайся!



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