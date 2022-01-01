Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Песенка-знакомство с музыкальным инструментом - колокольчиком. Котёнок Мур предлагает зрителю взять в руки колокольчик и послушать красивые звуки "динь-дон-динь". Смотри, повторяй, развивайся!



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