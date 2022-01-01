Осторожно, малыши
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Осторожно, малыши
8.62022, Осторожно, малыши
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 71 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

История о правилах безопасного поведения. Цветняшки попадают в опасные ситуации, связанные с использованием острых и горячих предметов, переходом через автомобильную дорогу. Хорошо, что взрослые рядом и помогают героям мультфильма понять, как вести себя безопасно. Смотри, повторяй, развивайся!

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»