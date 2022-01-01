Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 71 смотреть онлайн бесплатно

История о правилах безопасного поведения. Цветняшки попадают в опасные ситуации, связанные с использованием острых и горячих предметов, переходом через автомобильную дорогу. Хорошо, что взрослые рядом и помогают героям мультфильма понять, как вести себя безопасно. Смотри, повторяй, развивайся!



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