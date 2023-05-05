Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Серия с увлекательным занятием по развитию мелкой моторики и художественных навыков. Зайчонок Скок покажет малышам весёлую гимнастику для разминки пальчиков, а потом пригласит поиграть в игру «Рисуем снежок на ёлке», где ребята потренируются в пальчиковом рисовании точек. Смотри, повторяй, развивайся!

