Мороз
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Мороз
8.72022, Мороз
Мультсериалы, Мюзикл0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 61 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

История про мороз, который забыл раскрасить окна, станет отличным началом художественного занятия с малышом — пальчикового рисования морозных узоров для развития мелкой моторики. Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»