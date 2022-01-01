Гимнастика для птички
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Гимнастика для птички
8.62022, Гимнастика для птички
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Серия про птичку, которая учится петь песенки, выполняя гимнастику для языка. Зрители, подражая птичке, научатся важным упражнениям, которые помогут развивать речь. Смотри, повторяй, развивайся!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»