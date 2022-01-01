Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Цыплёнок Пи приглашает малыша спеть его любимую песенку, в которой он рассказывает о себе и предлагает подружиться. Лёгкая для запоминания мелодия и простые слова, помогут малышу быстро разучить песенку, развить речевой аппарат и полюбить интеллектуальные игры героя сериала "Цветняшки". Смотри, повторяй, развивайся!



Сериал Цыплёнок Пи 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.