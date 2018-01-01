Любимое советское кино
Любимое советское кино

Любимое советское кино

Советские фильмы, основанные на сплаве культур разных народов, всегда вдохновляли зрителей своей верой в светлое будущее. Послевоенный период стал золотой эпохой для отечественного кинематографа и порадовал обычных людей множеством ценных шедевров, остающихся актуальными и по сей день. Подборка советских фильмов на Wink — это коллекция легендарных кинолент, созданных в СССР. Лучшие советские фильмы известны своим высоким качеством. В подборке нашего онлайн-кинотеатра представлены фильмы разных жанров. Если вам по душе военные драмы, то обратите внимание на знакомые и любимые картины, такие как «Офицеры», «На войне как на войне», «Добровольцы», «Шел четвертый год войны…», «Завтра была война». Любителям трогательных и искренних историй о любви, дружбе и верности предлагаем посмотреть «Иван Бровкин на целине», «Укротительница тигров», «Весна на Заречной улице», «Вам и не снилось…», «Доживем до понедельника», «В добрый час!», «Приходите завтра…». Кроме того, наша подборка позволит вам задуматься, можно ли собаку превратить в человека в фантастической комедии «Собачье сердце», или же погрузиться в настоящую сказку с фильмом «Морозко». Смотреть советские фильмы в хорошем качестве — отличный способ провести время с удовольствием. Оставайтесь на видеосервисе Wink, чтобы окунуться в атмосферу ушедшей эпохи и почувствовать дух времени!

Постер к фильму Москва слезам не верит 1979
9.7

Москва слезам не верит

1979, 142 мин
Бесплатно
Постер к фильму Большая семья 1954
9.7

Большая семья

1954, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Собачье сердце 1988
9.7

Собачье сердце

1988, 130 мин
Бесплатно
Постер к фильму Полосатый рейс 1961
9.7

Полосатый рейс

1961, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Однажды двадцать лет спустя 1980
9.7

Однажды двадцать лет спустя

1980, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Весна на Заречной улице 1956
9.7

Весна на Заречной улице

1956, 90 мин
Постер к фильму Вам и не снилось... 1980
9.7

Вам и не снилось...

1980, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Доживем до понедельника 1968
9.6

Доживем до понедельника

1968, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Три тополя на Плющихе 1968
9.6

Три тополя на Плющихе

1968, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Улица полна неожиданностей 1958
9.6

Улица полна неожиданностей

1958, 68 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пираты ХХ века 1979
9.6

Пираты ХХ века

1979, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дело было в Пенькове 1957
9.6

Дело было в Пенькове

1957, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Отцы и деды 1982
9.6

Отцы и деды

1982, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Чужая родня 1955
9.6

Чужая родня

1955, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Молодая жена 1978
9.6

Молодая жена

1978, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вдовы 1976
9.6

Вдовы

1976, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дело Румянцева 1955
9.6

Дело Румянцева

1955, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Моя морячка 1990
9.5

Моя морячка

1990, 75 мин
Постер к фильму Разные судьбы 1956
9.5

Разные судьбы

1956, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кадкина всякий знает 1976
9.5

Кадкина всякий знает

1976, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Живет такой парень 1964
9.5

Живет такой парень

1964, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ссора в Лукашах 1959
9.5

Ссора в Лукашах

1959, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Здравствуй и прощай 1972
9.5

Здравствуй и прощай

1972, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ханума 1978
9.5

Ханума

1978, 138 мин
Бесплатно
Постер к фильму Петровка, 38 1980
9.5

Петровка, 38

1980, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Деревенский детектив 1969
9.5

Деревенский детектив

1969, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сильва 1981
9.5

Сильва

1981, 139 мин
Бесплатно
Постер к фильму Когда деревья были большими 1961
9.5

Когда деревья были большими

1961, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Медовый месяц 1956
9.5

Медовый месяц

1956, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Приходите завтра... 1962
9.5

Приходите завтра...

1962, 92 мин
Постер к фильму Женатый холостяк 1982
9.5

Женатый холостяк

1982, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Двенадцатая ночь 1955
9.5

Двенадцатая ночь

1955, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Макар-следопыт 1984
9.5

Макар-следопыт

1984, 187 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зеленые цепочки 1970
9.5

Зеленые цепочки

1970, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Отчий дом 1959
9.5

Отчий дом

1959, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пограничный пес Алый 1979
9.5

Пограничный пес Алый

1979, 63 мин
Бесплатно
Постер к фильму Иван Макарович 1968
9.5

Иван Макарович

1968, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Выйти замуж за капитана 1985
9.5

Выйти замуж за капитана

1985, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Непобедимый 1983
9.5

Непобедимый

1983, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Волшебная сила 1970
9.5

Волшебная сила

1970, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Деревья на асфальте 1984
9.5

Деревья на асфальте

1984, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Завтра была война 1987
9.4

Завтра была война

1987, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Соленый пес 1973
9.4

Соленый пес

1973, 69 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ход белой королевы 1971
9.4

Ход белой королевы

1971, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Баламут 1979
9.4

Баламут

1979, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Золотая речка 1977
9.4

Золотая речка

1977, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Учитель пения 1972
9.4

Учитель пения

1972, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Девушка и Гранд 1981
9.4

Девушка и Гранд

1981, 88 мин
Бесплатно