Моя морячка (фильм, 1990) смотреть онлайн

О фильме
В небольшом южном городке, в парке культуры и отдыха, каждый день массовик-затейник Людмила Пашкова проводит свое коронное мероприятие - конкурс «Где вы, таланты?!». И ни разу никто не спорил с ней по поводу приза.
Но вот появляется некто Гудков из Мурманска и, спев песню «Моя морячка», которая тут же становится шлягером, требует себе главный приз за талант…
СтранаСССР
КачествоFull HD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АЭРежиссёр
Анатолий
Эйрамджан
- Актриса
Людмила
Гурченко
- Актриса
Татьяна
Васильева
- Актёр
Михаил
Державин
- Актриса
Любовь
Полищук
- РРАктёр
Роман
Рязанцев
- АНАктриса
Анастасия
Немоляева
- Актёр
Георгий
Мартиросян
- РБАктриса
Роксана
Бабаян
- ЕДАктёр
Е.
Дубовик
- ЮГАктёр
Ю.
Гонигман
- АЭСценарист
Анатолий
Эйрамджан
- ВАОператор
Вадим
Алисов
- Композитор
Людмила
Гурченко
- АЛКомпозитор
Анатолий
Левин