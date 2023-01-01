Дело Румянцева (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Советский детектив с Алексеем Баталовым о шофере, которого подставил начальник, и благородном полковнике, вставшем на его защиту. Саша Румянцев — добросовестный работник автобазы, к которому коллеги относятся со всем уважением. Вот только его начальник Корольков связался с преступниками-расхитителями и решил использовать Румянцева в своих целях. Однажды Корольков отправляет Сашу на задание с подставным грузом и поддельными накладными. Румянцева арестовывает ОБХСС, и никто не спешит прийти на помощь. И все же полковник милиции Сергей Афанасьев чувствует неладное — он пытается распутать дело, поймав шайку расхитителей и их сообщника с автобазы.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Иосиф
Хейфиц
- Актёр
Алексей
Баталов
- НПАктриса
Нелли
Подгорная
- СЛАктёр
Сергей
Лукьянов
- Актёр
Геннадий
Юхтин
- ВЛАктёр
Владимир
Лепко
- Актёр
Евгений
Леонов
- НКАктёр
Николай
Крючков
- ВЧАктёр
Виктор
Чекмарев
- ПЛАктёр
Пётр
Лобанов
- АЭАктёр
Антс
Эскола
- Сценарист
Иосиф
Хейфиц
- МГПродюсер
Михаил
Генденштейн
- ЕБМонтажёр
Елена
Баженова
- ММОператор
Моисей
Магид
- ЛСОператор
Лев
Сокольский
- ВПКомпозитор
Венедикт
Пушков