Дело Румянцева (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Советский детектив с Алексеем Баталовым о шофере, которого подставил начальник, и благородном полковнике, вставшем на его защиту. Саша Румянцев — добросовестный работник автобазы, к которому коллеги относятся со всем уважением. Вот только его начальник Корольков связался с преступниками-расхитителями и решил использовать Румянцева в своих целях. Однажды Корольков отправляет Сашу на задание с подставным грузом и поддельными накладными. Румянцева арестовывает ОБХСС, и никто не спешит прийти на помощь. И все же полковник милиции Сергей Афанасьев чувствует неладное — он пытается распутать дело, поймав шайку расхитителей и их сообщника с автобазы.



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