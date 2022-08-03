Москва слезам не верит
9.71979, Москва слезам не верит
Мелодрама, Комедия142 мин18+

О фильме

История о трех подругах, которые приехали в столицу в поисках счастья, любви и успеха. Оскароносный фильм «Москва слезам не верит», покоривший сердца миллионов, ждет вас на Wink!

Столица встречает молодых провинциалок, чьи истории сплетаются в удивительную мозаику жизни, где есть место и радости, и горю, и неожиданным поворотам судьбы. Антонина находит тихое семейное счастье: она выходит замуж, рожает детей и живет простой, но полной любви жизнью. Людмила же воспринимает Москву как большую лотерею, где каждый день — это шанс сорвать джекпот и получить все. Но самой яркой становится история Катерины. Она без памяти влюбляется, но судьба играет с ней злую шутку — избранник оставляет ее одну. Однако девушка не только справляется с воспитанием дочери в одиночку, но и делает головокружительную карьеру.

Окунитесь в атмосферу 50-70-х годов — смотреть фильм «Москва слезам не верит» (1979) в хорошем качестве онлайн приглашаем на нашем видеосервисе. А если вам понравилась история о трех подругах в большом городе, смотрите сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается» Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова («Слово пацана. Кровь на асфальте»).

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
142 мин / 02:22

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Москва слезам не верит»