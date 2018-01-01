Wink
Фильмы
Москва слезам не верит
Актёры и съёмочная группа фильма «Москва слезам не верит»

Актёры и съёмочная группа фильма «Москва слезам не верит»

Режиссёры

Владимир Меньшов

Владимир Меньшов

Режиссёр

Актёры

Вера Алентова

Вера Алентова

АктрисаЕкатерина Александровна Тихомирова (Катя)
Ирина Муравьёва

Ирина Муравьёва

АктрисаЛюдмила Свиридова (Люда)
Алексей Баталов

Алексей Баталов

АктёрГеоргий Иванович (Гоша
Раиса Рязанова

Раиса Рязанова

АктрисаАнтонина Буянова (Тося
Александр Фатюшин

Александр Фатюшин

АктёрСергей Гурин
Борис Сморчков

Борис Сморчков

АктёрНиколай
Юрий Васильев

Юрий Васильев

АктёрРудольф (Родион) Петрович Рачков
Наталья Вавилова

Наталья Вавилова

АктрисаАлександра Александровна Тихомирова (Сашка)
Виктор Уральский

Виктор Уральский

Актёротец Николая
Валентина Ушакова

Валентина Ушакова

Актрисамама Николая

Сценаристы

Валентин Черных

Валентин Черных

Сценарист

Продюсеры

Виталий Богуславский

Виталий Богуславский

Продюсер

Монтажёры

Елена Михайлова

Елена Михайлова

Монтажёр

Операторы

Игорь Слабневич

Игорь Слабневич

Оператор

Композиторы

Сергей Никитин

Сергей Никитин

Композитор