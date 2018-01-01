Лучшие фильмы 80-х, 90-х и нулевых

Классика современного кинематографа, кино с ностальгической атмосферой, время, когда были особенно популярны боевики и комедии — все это про лучшие фильмы 80-х, 90-х и нулевых. Время, когда Арнольд Шварценеггер, Билл Мюррей и Джеки Чан еще были молоды, а Сергей Бодров декларировал свои правила жизни в «Брате». Предлагаем заглянуть в нашу подборку, где вы найдете лучшие американские фильмы 80-х годов на любой вкус: боевики типа «Рэмбо: Первая кровь», «Кикбоксер», «Горец», инди-кино Джима Джармуша и красивые мелодрамы как «Шофер мисс Дэйзи». Также здесь много культового итальянского, французского и другого иностранного кино: «Доспехи Бога», «Укрощение строптивого», «Туз», «Африканец». Если вас интересуют лучшие зарубежные фильмы 90-х, то мы рекомендуем «Леон», «Люди в черном», «Достучаться до небес». Также фильмы 90-х русские такие, как «Брат», «Сибирский цирюльник» можно увидеть в подборке фильмы 90-х в хорошем качестве. Также у нас можно лучшие фильмы нулевых смотреть онлайн — «Амели», «Хатико», «Остров проклятых», «Город Бога», «Пианист». Оформляйте подписку на стриминг-платформу Wink, чтобы иметь доступ к огромной коллекции качественного кино и смотреть лучшие фильмы 80-х, 90-х и нулевых без рекламы в любой момент.