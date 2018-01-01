Лучшие фильмы 80-х, 90-х и нулевых
Классика современного кинематографа, кино с ностальгической атмосферой, время, когда были особенно популярны боевики и комедии — все это про лучшие фильмы 80-х, 90-х и нулевых. Время, когда Арнольд Шварценеггер, Билл Мюррей и Джеки Чан еще были молоды, а Сергей Бодров декларировал свои правила жизни в «Брате». Предлагаем заглянуть в нашу подборку, где вы найдете лучшие американские фильмы 80-х годов на любой вкус: боевики типа «Рэмбо: Первая кровь», «Кикбоксер», «Горец», инди-кино Джима Джармуша и красивые мелодрамы как «Шофер мисс Дэйзи». Также здесь много культового итальянского, французского и другого иностранного кино: «Доспехи Бога», «Укрощение строптивого», «Туз», «Африканец». Если вас интересуют лучшие зарубежные фильмы 90-х, то мы рекомендуем «Леон», «Люди в черном», «Достучаться до небес». Также фильмы 90-х русские такие, как «Брат», «Сибирский цирюльник» можно увидеть в подборке фильмы 90-х в хорошем качестве. Также у нас можно лучшие фильмы нулевых смотреть онлайн — «Амели», «Хатико», «Остров проклятых», «Город Бога», «Пианист». Оформляйте подписку на стриминг-платформу Wink, чтобы иметь доступ к огромной коллекции качественного кино и смотреть лучшие фильмы 80-х, 90-х и нулевых без рекламы в любой момент.

Постер к фильму Леон 1994
9.5

Леон

1994, 124 мин
Постер к фильму Терминатор 2: Судный день 1991
9.6

Терминатор 2: Судный день

1991, 147 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пианист 2002
9.5

Пианист

2002, 142 мин
Постер к фильму Брат 1997
9.7

Брат

1997, 95 мин
Постер к фильму Творение Господне 2004
9.4

Творение Господне

2004, 105 мин
Постер к фильму Остров проклятых 2009
9.0

Остров проклятых

2009, 132 мин
Постер к фильму Новый кинотеатр «Парадизо» 1988
9.0

Новый кинотеатр «Парадизо»

1988, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Укрощение строптивого 1980
9.6

Укрощение строптивого

1980, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гордость и предубеждение 2005
9.5

Гордость и предубеждение

2005, 121 мин
Постер к фильму Брат 2 2000
9.7

Брат 2

2000, 122 мин
Постер к фильму Самый быстрый Indian 2005
9.6

Самый быстрый Indian

2005, 121 мин
Бесплатно
Постер к фильму Война 2002
9.5

Война

2002, 119 мин
Постер к фильму Город Бога 2002
8.7

Город Бога

2002, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пятый элемент 1997
9.5

Пятый элемент

1997, 120 мин
Постер к фильму Полицейская история 1985
9.5

Полицейская история

1985, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Черная кошка, белый кот 1998
8.8

Черная кошка, белый кот

1998, 123 мин
Бесплатно
Постер к фильму Амели 2001
8.7

Амели

2001, 116 мин
Постер к фильму Пятый элемент (в переводе Гоблина) 1997
9.1

Пятый элемент (в переводе Гоблина)

1997, 120 мин
Постер к фильму Профессионал 1981
9.4

Профессионал

1981, 103 мин
Постер к фильму Рэмбо: Первая кровь 1982
9.4

Рэмбо: Первая кровь

1982, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ураган 1999
9.3

Ураган

1999, 139 мин
Бесплатно
Постер к фильму Иллюзионист 2005
9.3

Иллюзионист

2005, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти 2009
8.5

Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти

2009, 80 мин
Постер к фильму Особенности национальной охоты 1995
9.6

Особенности национальной охоты

1995, 93 мин
Постер к фильму В августе 44-го 2001
9.5

В августе 44-го

2001, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сибирский цирюльник 1998
9.5

Сибирский цирюльник

1998, 172 мин
Постер к фильму Билли Эллиот 2000
9.1

Билли Эллиот

2000, 106 мин
Постер к фильму Невезучие 1981
9.5

Невезучие

1981, 89 мин
Постер к фильму Счастливое число Слевина 2005
9.1

Счастливое число Слевина

2005, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бесстрашный 2006
9.3

Бесстрашный

2006, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Искупление 2007
9.0

Искупление

2007, 117 мин
Постер к фильму Доспехи Бога 2: Операция Кондор 1991
9.5

Доспехи Бога 2: Операция Кондор

1991, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму День выборов 2007
9.2

День выборов

2007, 122 мин
Постер к фильму Разрисованная вуаль 2006
9.2

Разрисованная вуаль

2006, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Жизнь Дэвида Гейла 2003
9.0

Жизнь Дэвида Гейла

2003, 124 мин
Постер к фильму Такси 1998
9.5

Такси

1998, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Весна, лето, осень, зима… и снова весна 2003
8.6

Весна, лето, осень, зима… и снова весна

2003, 100 мин
Постер к фильму Трасса 60 2001
9.1

Трасса 60

2001, 111 мин
Бесплатно
Постер к фильму Спеши любить 2002
9.4

Спеши любить

2002, 97 мин
Постер к фильму Проект А 1983
9.4

Проект А

1983, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Поезд на Юму 2007
9.2

Поезд на Юму

2007, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму На гребне волны 1991
9.3

На гребне волны

1991, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Утомленные солнцем 1994
9.0

Утомленные солнцем

1994, 139 мин
Постер к фильму Драконы навсегда 1988
9.4

Драконы навсегда

1988, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Реальная любовь 2003
8.9

Реальная любовь

2003, 129 мин
Постер к фильму Дом летающих кинжалов 2004
8.9

Дом летающих кинжалов

2004, 114 мин
Постер к фильму 12 2007
9.2

12

2007, 153 мин
Постер к фильму Типа крутые легавые 2007
8.7

Типа крутые легавые

2007, 115 мин