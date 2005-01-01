Самый быстрый Indian (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
9.62005, The World's Fastest Indian
Драмы121 мин12+
Сюжет
История жизни знаменитого новозеландца Берта Монро, который потратил десятилетия жизни на переоснащение своего любимого мотоцикла марки «Индиан» 1920 года выпуска с максимальной скоростью в 58 миль/ч в гоночный болид для установления рекорда скорости.
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Информация
СтранаНовая Зеландия, Япония, США
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Дональдсон
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- АМАктёр
Аарон
Мерфи
- Актриса
Дайан
Лэдд
- Актёр
Кристофер
Лоуфорд
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- УЛАктёр
Уильям
Лаккинг
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- ДКАктриса
Джессика
Коффил
- ПФАктёр
Патрик
Флюгер
- Сценарист
Роджер
Дональдсон
- Продюсер
Роджер
Дональдсон
- МФПродюсер
Мюррэй
Френсис
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- МХХудожник
Марк
Хофелинг
- ДХХудожница
Джейн
Холлэнд
- ДГМонтажёр
Джон
Гилберт
- ДГОператор
Дэвид
Гриббл
- ДПКомпозитор
Дж.
Питер Робинсон