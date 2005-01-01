Самый быстрый Indian
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Самый быстрый Indian

Самый быстрый Indian (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

9.62005, The World's Fastest Indian
Драмы121 мин12+

Сюжет

История жизни знаменитого новозеландца Берта Монро, который потратил десятилетия жизни на переоснащение своего любимого мотоцикла марки «Индиан» 1920 года выпуска с максимальной скоростью в 58 миль/ч в гоночный болид для установления рекорда скорости.

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Информация

Страна
Новая Зеландия, Япония, США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый быстрый Indian»

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