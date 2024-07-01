Новый кинотеатр «Парадизо»
Wink
Фильмы
Новый кинотеатр «Парадизо»

Новый кинотеатр «Парадизо» (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

9.11988, Nuovo Cinema Paradiso
Драма, Мелодрама117 мин18+

О фильме

Это рассказ о счастливых днях, когда итальянское кино еще не знало о том, что такое «кризис итальянского кинематографа». В центре разделенной как бы на три части картины - сицилийский мальчишка Сальваторе.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb