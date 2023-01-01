Укрощение строптивого (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кому под силу растопить сердце закоренелого холостяка? Жаркая итальянская комедия с Орнеллой Мути и Адриано Челентано.



Капризная и богатая красавица Лиза ищет, где укрыться от непогоды в маленькой итальянской деревушке, и случайно попадает в дом к Элиа Кодоньо. Одинокий и мрачный фермер не жалует женщин, но вынужден впустить Лизу. Девушка обескуражена холодным приемом и решает назло Элиа заставить его сменить гнев на милость. Но и мужчина не так-то прост: его не проведешь флиртом и яркой внешностью. Тем не менее Лиза остается в деревне с намерением укротить нрав фермера, которого считает несносным. Кто из них первый сдастся в этом противостоянии характеров?



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