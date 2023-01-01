Укрощение строптивого (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Кому под силу растопить сердце закоренелого холостяка? Жаркая итальянская комедия с Орнеллой Мути и Адриано Челентано.
Капризная и богатая красавица Лиза ищет, где укрыться от непогоды в маленькой итальянской деревушке, и случайно попадает в дом к Элиа Кодоньо. Одинокий и мрачный фермер не жалует женщин, но вынужден впустить Лизу. Девушка обескуражена холодным приемом и решает назло Элиа заставить его сменить гнев на милость. Но и мужчина не так-то прост: его не проведешь флиртом и яркой внешностью. Тем не менее Лиза остается в деревне с намерением укротить нрав фермера, которого считает несносным. Кто из них первый сдастся в этом противостоянии характеров?
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Информация
Рейтинг
- ФКРежиссёр
Франко
Кастеллано
- ДМРежиссёр
Джузеппе
Моччиа
- Актёр
Адриано
Челентано
- Актриса
Орнелла
Мути
- ЭПАктриса
Эдит
Питерс
- ПСАктёр
Пиппо
Сантонастасо
- Актриса
Милли
Карлуччи
- СГАктёр
Сандро
Гиани
- НДАктёр
Николя
Дель Буоно
- ЭДАктёр
Энцо
Де Тома
- ДиАктёр
Джимми
иль Феномено
- ЕМАктриса
Елена
Мари
- ФКСценарист
Франко
Кастеллано
- ДМСценарист
Джузеппе
Моччиа
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- МЧПродюсер
Марио
Чекки Гори
- Продюсер
Витторио
Чекки Гори
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- ТСАктриса дубляжа
Тамара
Сёмина
- Актёр дубляжа
Георгий
Вицин
- УАХудожник
Уэйн
А. Финкелман
- АСМонтажёр
Антонио
Сичильяно
- ДМКомпозитор
Детто
Мариано