WinkОрнелла Мути
Орнелла Мути
Ornella Muti
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 9 марта 1955 г. (70 лет)
Биография
Орнелла Мути — итальянская актриса. Родилась в Риме в 1955 году. С самого детства Франческа Романа Ривелли (Орнелла Мути) мечтала стать актрисой. Когда ей было всего четырнадцать лет, она начала позировать для художественного училища и сниматься для мужских журналов. Уже в пятнадцатилетнем возрасте Орнелла Мути попала в мир кино, пройдя кастинг на роль Франчески в криминальной драме «Самая красивая жена». Затем ее талант и харизму разглядели и другие режиссеры, пригласив сниматься в таких проектах, как «Народный роман», «Оскар», «Первая любовь», «Граф Монте-Кристо», «Смерть негодяя», «Римские приключения», «Укрощение строптивого», «Нерешительный жених», «Безумно влюбленный».