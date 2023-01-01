Биография

Орнелла Мути — итальянская актриса. Родилась в Риме в 1955 году. С самого детства Франческа Романа Ривелли (Орнелла Мути) мечтала стать актрисой. Когда ей было всего четырнадцать лет, она начала позировать для художественного училища и сниматься для мужских журналов. Уже в пятнадцатилетнем возрасте Орнелла Мути попала в мир кино, пройдя кастинг на роль Франчески в криминальной драме «Самая красивая жена». Затем ее талант и харизму разглядели и другие режиссеры, пригласив сниматься в таких проектах, как «Народный роман», «Оскар», «Первая любовь», «Граф Монте-Кристо», «Смерть негодяя», «Римские приключения», «Укрощение строптивого», «Нерешительный жених», «Безумно влюбленный».