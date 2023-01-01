Нерешительный жених (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Свадьба профессора и уборщицы прерывается из-за неловкого проклятия. Сюрреалистичная итальянская комедия о взаимопонимании.



Джанни получил всемирную известность благодаря своим философским исследованиям. Достигнув среднего возраста, он без памяти влюбляется в Саманту — уборщицу в университете, где он преподает. Они собираются пожениться, несмотря на разницу в возрасте и социальном положении. Друзья Джанни также ужасно удивлены его решению венчаться в церкви, ведь он прославился атеистическими взглядами. В день торжества профессор сразу же бежит в уборную — присутствующие поначалу списывают это на тревогу, но через полчаса неостановимого мочеиспускания все понимают, что в дело вмешалось нечто сверхъестественное.



