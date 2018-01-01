Wink
Нерешительный жених
Актёры и съёмочная группа фильма «Нерешительный жених»

Актёры и съёмочная группа фильма «Нерешительный жених»

Режиссёры

Джорджо Амато

Giorgio Amato
Режиссёр

Актёры

Джанмарко Тоньяцци

Gianmarco Tognazzi
АктёрGianni Buridano
Иления Пасторелли

Ilenia Pastorelli
АктрисаSamanta
Стефано Пеше

Stefano Pesce
АктёрEdoardo
Франческо Паннофино

Francesco Pannofino
АктёрRemo
Орнелла Мути

Ornella Muti
АктрисаBarbara
Джулия Гуалано

Giulia Gualano
АктрисаTina
Джорджо Коланджели

Giorgio Colangeli
АктёрDottor Tagliacarne
Клаудия Джерини

Claudia Gerini
АктрисаMaga Cecilia
Джулия Гориетти

Giulia Gorietti
АктрисаNadia

Сценаристы

Джорджо Амато

Giorgio Amato
Сценарист