Биография

Адриано Челентано — итальянский музыкант, певец и актер. Также известен как режиссер и композитор. Автор более 40 студийных альбомов и 600 песен. Обладатель премий. Родился в Италии 6 января 1938 года. В 12 лет Адриано бросил учебу и пошел на работу к часовому мастеру. Еще в детстве будущему артисту удалось проявить себя в качестве комического актера — он занял первое место на конкурсе двойников. Тогда же он начал увлекаться музыкой, стал участником молодежной рок-группы. Начиная с 1954 года исполняет собственные песни. Его первое выступление на сцене состоялось уже через 3 года после этого. Сниматься в кино Адриано Челентано начал в 1959 году, дебютировав в картине «Ребята и музыкальный автомат». После этого его карьера начала стремительно развиваться — каждый год он снимался минимум в одном фильме. Самую известную роль Адриано сыграл в киноленте «Укрощение строптивого». Параллельно с актерской карьерой, занимался режиссурой, а также выступал в качестве телеведущего.