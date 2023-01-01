Рэмбо: Первая кровь (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
9.41982, First Blood
Боевики, Приключения89 мин16+
Сюжет
Он — эксперт. Эксперт по оружию, ножам и собственному телу. Он человек, специально обученный не замечать боль и погодные условия. На войне он был героем, а на родине он никому не нужен. Неспособный приспособиться к мирной жизни Рэмбо путешествует по стране, но его задерживает провинциальный ше�риф, ненавидящий бродяг.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Приключения
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ТКРежиссёр
Тед
Котчефф
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- РКАктёр
Ричард
Кренна
- БДАктёр
Брайан
Деннехи
- БМАктёр
Билл
МакКинни
- ДСАктёр
Джек
Старретт
- МТАктёр
Майкл
Тэлботт
- КМАктёр
Крис
Малки
- ДМАктёр
Джон
МакЛиам
- АХАктёр
Альф
Хамфриз
- ДКАктёр
Дэвид
Карузо
- МКСценарист
Майкл
Козолл
- УССценарист
Уильям
Сэкхайм
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- ДМСценарист
Дэвид
Морелл
- БФПродюсер
Базз
Фейтшанс
- Продюсер
Марио
Кассар
- ХНПродюсер
Херб
Нанас
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дж. Вайна
- ЭЛОператор
Эндрю
Ласло
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит