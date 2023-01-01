Рэмбо: Первая кровь (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Он — эксперт. Эксперт по оружию, ножам и собственному телу. Он человек, специально обученный не замечать боль и погодные условия. На войне он был героем, а на родине он никому не нужен. Неспособный приспособиться к мирной жизни Рэмбо путешествует по стране, но его задерживает провинциальный ше�риф, ненавидящий бродяг.



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