Рэмбо: Первая кровь
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Рэмбо: Первая кровь

Рэмбо: Первая кровь (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

9.41982, First Blood
Боевики, Приключения89 мин16+

Сюжет

Он — эксперт. Эксперт по оружию, ножам и собственному телу. Он человек, специально обученный не замечать боль и погодные условия. На войне он был героем, а на родине он никому не нужен. Неспособный приспособиться к мирной жизни Рэмбо путешествует по стране, но его задерживает провинциальный шериф, ненавидящий бродяг.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Приключения

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рэмбо: Первая кровь»

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