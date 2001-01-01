Планета Ка-Пэкс (фильм, 2001) смотреть онлайн
Сюжет
Драма режиссера «Хакеров» и «Ключа от всех дверей», где Кевин Спейси играет пациента психиатрической клиники, который считает себя пришельцем из далекого космоса. Прот, с виду обычный человек, уверен, что прилетел в Солнечную систему с планеты Ка-Пэкс, находящейся за множество световых лет в созвездии Лира. Он попадает в клинику, где за его лечение берется профессор Марк Пауэлл. Это оказывается непросто, ведь симптомов, связанных с ментальными расстройствами, у Прота не наблюдается. Кроме того, он отлично знает астрономию и видит ультрафиолетовые лучи, что невозможно для человека. Прот уверен, что покинет Землю 27 июля, и обещает пациентам клиники взять с собой одного из них. Но что на самом деле случится в эту дату?
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Информация
СтранаСША, Германия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
- ИСРежиссёр
Иэн
Софтли
- Актёр
Кевин
Спейси
- Актёр
Джефф
Бриджес
- ММАктриса
Мэри
МакКормак
- Актриса
Элфри
Вудард
- ДПАктёр
Дэвид
Патрик Келли
- СУАктёр
Сол
Уильямс
- ПГАктёр
Питер
Герети
- СУАктриса
Селия
Уэстон
- АНАктёр
Аджай
Найду
- ТВАктриса
Трэйси
Вилар
- ЧЛСценарист
Чарльз
Ливитт
- РФПродюсер
Роберт
Ф. Коулсберри
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- ЛЛПродюсер
Ллойд
Левин
- АХХудожник
Алек
Хэммонд
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- КММонтажёр
Крэйг
МакКэй
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр