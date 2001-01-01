Планета Ка-Пэкс (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Драма режиссера «Хакеров» и «Ключа от всех дверей», где Кевин Спейси играет пациента психиатрической клиники, который считает себя пришельцем из далекого космоса. Прот, с виду обычный человек, уверен, что прилетел в Солнечную систему с планеты Ка-Пэкс, находящейся за множество световых лет в созвездии Лира. Он попадает в клинику, где за его лечение берется профессор Марк Пауэлл. Это оказывается непросто, ведь симптомов, связанных с ментальными расстройствами, у Прота не наблюдается. Кроме того, он отлично знает астрономию и видит ультрафиолетовые лучи, что невозможно для человека. Прот уверен, что покинет Землю 27 июля, и обещает пациентам клиники взять с собой одного из них. Но что на самом деле случится в эту дату?



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