9.02003, The Life of David Gale
Триллеры, Криминал124 мин18+
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Жизнь Дэвида Гейла (фильм, 2003) смотреть онлайн
Сюжет
Дэвид Гейл всегда жил по правилам, но, в одно мгновение, этот преданный отец, известный профессор и противник смертной казни окажется в камере смертников за убийство. За 3 дня до исполнения приговора Гейл согла�шается дать интервью...
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АПРежиссёр
Алан
Паркер
- Актёр
Кевин
Спейси
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актриса
Лора
Линни
- ГМАктёр
Гэбриел
Манн
- МКАктёр
Мэтт
Крэйвен
- Актёр
Леон
Риппи
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- РМАктриса
Рона
Митра
- ЭГАктриса
Элизабет
Гэст
- Актёр
Джим
Бивер
- Сценарист
Чарльз
Рэндольф
- АППродюсер
Алан
Паркер
- Продюсер
Николас
Кейдж
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- ГИПродюсер
Гай
Ист
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Марианна
�Шульц
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- ДУХудожница
Дженнифер
Уильямс
- ДХМонтажёр
Джерри
Хэмблинг
- МСОператор
Майкл
Серезин