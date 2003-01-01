Жизнь Дэвида Гейла
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Жизнь Дэвида Гейла
9.02003, The Life of David Gale
Триллеры, Криминал124 мин18+
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Жизнь Дэвида Гейла (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Дэвид Гейл всегда жил по правилам, но, в одно мгновение, этот преданный отец, известный профессор и противник смертной казни окажется в камере смертников за убийство. За 3 дня до исполнения приговора Гейл соглашается дать интервью...

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь Дэвида Гейла»

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