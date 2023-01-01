Биография

Зарекомендовав себя в качестве стендап-комика, актриса Мелисса Маккарти переключилась на работу на телевидении и в кино. От ролей второго плана она быстро перешла к главным и со временем превратилась в одну из самых узнаваемых «звезд» своего поколения. Биография Мелиссы Маккарти может служить примером всем тем, кто не знает, какую профессию выбрать. Будущая номинантка на премию «Оскар» плохо училась и ничем особенно не интересовалась. Окончив школу, она по совету родителей, считавших, что дочери неплохо бы чем-то заняться, отправилась в Лос-Анджелес. Там девушка перебивалась случайными заработками и параллельно выступала в качестве стендап-комика. Позже актриса признавалась, что выбрала стендап потому, что он, по ее мнению, не требовал никаких навыков – нужно было просто говорить в микрофон все, что взбредет в голову. После первых успехов на этом поприще Маккарти начала получать приглашения в телесериалы. Она появилась в нескольких шоу и вскоре добилась роли второго плана в «Девочках Гилмор». Работа в популярном сериале открыла перед актрисой многие двери. Список фильмов Мелиссы Маккарти включает в себя «Девичник в Вегасе», «Копы в юбках» и «Охотники за привидениями». После успеха комедий с ее участием Маккарти стала сниматься в драмах. Главная роль в фильме «Сможете ли вы меня простить?» была отмечена номинацией на «Оскар».